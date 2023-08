Torna il gran caldo: fino a 39 gradi nel fine settimana al Nord, 33 in Sicilia

Nuovo aumento delle temperature nel fine settimana per effetto dell’anticiclone africano che si va rafforzando sull’Italia con picchi di 37-39°C già entro il week end a Firenze, Roma, Bologna, Prato, Terni, Pavia, Alessandria, Rovigo, e poi all’inizio della prossima settimana fino a 40 gradi in Toscana e in Pianura Padana. Caldo che potrebbe essere spazzato via dalla perturbazione atlantica attesa fra il 26 e il 27 agosto, secondo la tendenza segnalata da www.iLMeteo.it.

E a guardare indietro, il luglio 2023, come conferma la Nasa nel rapporto dell’Istituto Goddard per gli Studi Spaziali, non solo è stato il più caldo di qualsiasi altro luglio precedente, ma è stato il mese più caldo mai registrato fin dal 1880, cioè fin da quando si hanno dati a disposizione. Record dovuto alle alte temperature della superficie dei mari.

Gli effetti correlati ai giorni roventi di luglio registrano in Italia un eccesso di mortalità con +9% nelle città del Centro-sud pari a oltre 500 decessi nella popolazione anziana, over 75 ma anche dai 65 anni. Al Nord invece la mortalità è stata inferiore del 13% sull’atteso.

In particolare secondo gli ultimi dati relativi al periodo 1 luglio-4 agosto, e contenuti nel terzo rapporto sul Piano operativo nazionale per la prevenzione degli Effetti delle ondate di calore pubblicato sul sito del ministero della Salute, Reggio Calabria è la città con il più alto incremento di mortalità statisticamente significativo con il +61%, segue Campobasso con +53%, Bari (+42%), Catania (+35%), Palermo (+30%), Messina (+20%) e Napoli (+10%).

Per la Sicilia viene sottolineata la concomitanza tra condizioni di rischio climatico e incrementi dell’inquinamento atmosferico per gli incendi. Tra le città del Nord solo a Bolzano, Brescia, e Verona possibili picchi di mortalità in concomitanza dei giorni di incremento delle temperature. Il fatto che in diverse città l’impatto dell’ondata di calore sia stato contenuto «evidenzia che il potenziamento dell’assistenza sanitaria, gli interventi di adattamento previsti dal Piano Nazionale e messi in atto a livello locale, oltre ai comportamenti individuali, sono in grado di proteggere la popolazione riducendo i rischi per la salute», si legge nel rapporto.

Per i prossimi giorni, la nuova ondata di calore farà aumentare i bollini rossi: massima allerta per oggi e almeno fino a venerdì prossimo a Bolzano, Brescia e Firenze. Da venerdì 18 anche Bologna e Perugia che oggi e domani sono segnate con il bollino arancione. Roma e Frosinone passano da domani al livello di rischio arancione. In arancione da venerdì prossimo Latina, Rieti e Verona.

Le previsioni

Giovedi 17 agosto. Nord: in questa giornata il cielo sarà un pò più nuvoloso. Farà caldo, anche afoso, e ci saranno alcuni temporali di calore lungo i confini. Centro: Anticiclone africano Nerone molto forte per cui oltre ad esserci un ampio soleggiamento, le temperature saliranno ulteriormente. Sud: Alta pressione sempre accarezzata da deboli venti settentrionali. Giornata soleggiata e con temperature massime non superiori ai 33 gradi.

Venerdi 18 agosto. Nord: Ulteriore rinforzo dell’anticiclone Nerone per cui oltre al sole che sarà prevalente le temperature massime saliranno ancora. Centro: Nuovo impulso di calore dell’anticiclone Nerone. Giornata con tantissimo sole e tantissimo caldo, temperature massime fino a 36 37 gradi. Sud: L’anticiclone Nerone porta più caldo sulle nostre regioni e quindi oltre al sole le temperature massime non supereranno i 33 gradi.

Sabato 19 agosto. Nord: L’anticiclone africano Nerone si rinforza ulteriormente e così se il sole sarà prevalente, le temperature massime toccheranno i 38°C. Centro: L’anticiclone Nerone diventa ancora più caldo e così oltre al sole che sarà prevalente le temperature massime saliranno fino a 37 38°C. Sud: Dominio incontrastato dell’anticiclone africano Nerone. In questa giornata farà più caldo mentre il cielo si presenterà poco nuvoloso.