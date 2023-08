Nel week end torna in Sicilia l'anticiclone africano: caldo e afa anche dopo Ferragosto

Attenzione, sta tornando l'anticiclone africano che dominerà la scena in tutta Italia, anche sulle isole maggiori, con la Sicilia interessata. Da questo week end fino a dopo Ferragosto le temperature torneranno ad aumentare anche oltre la media stagionale. A confermarlo è 3bmeteo.

L'avanzata anticiclonica africana che manterrà i suoi massimi a sudovest della Penisola. Le temperature aumenteranno e il caldo sarà intenso soprattutto per la persistenza per più giorni di una massa d'aria stabile sub tropicale. Quindi una cosa non ce la toglierà nessuno, il gran caldo e l'afa, soprattutto da Ferragosto in poi.

Al contorno di questa situazione ci saranno dei transiti instabili legati a una depressione atlantica che influenzeranno marginalmente il tempo delle zone alpine stimolando qualche temporale di calore pomeridiano o serale. Dato che i contrasti termici saranno molto accesi è da mettere in conto che i fenomeni potranno essere anche forti e associati a delle grandinate. Dunque chi avrà scelto di passare le ferie in montagna dovrà stare attento a questi sviluppi temporaleschi. Nessun rischio invece per chi avrà scelto il mare che godrà di tempo soleggiato.

Attenzione, però: per fortuna non si raggiungeranno i picchi estremi di luglio con i 45/47°C, questo è confermato, ma l'afa che accompagnerà questa lunga ondata di caldo avrà modo di far salire le temperature percepite anche ben oltre la soglia dei 40