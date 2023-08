Nuova ondata di caldo in arrivo dall'Africa nel fine settimana ma senza eccessi

Una nuova ondata di caldo con temperature di qualche grado sopra la media. A prevederla per il prossimo fine settimana è il Centro Meteo Italiano, secondo cui «un promontorio anticiclonico di matrice africana rimonta sull'Europa occidentale influenzando il tempo anche sul Mediterraneo centrale. Condizioni meteo stabili nei prossimi giorni in Italia ma senza caldo eccessivo. Le temperature tenderanno gradualmente a rialzarsi riportandosi però in linea con i valori tipici del periodo solo tra giovedì e venerdì». Con buona probabilità tutta la settimana di Ferragosto dovrebbe vedere «tempo stabile e clima caldo, seppur senza particolari eccessi».

Previsioni per oggi

AL NORD Giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni settentrionali con nubi sparse alternate a schiarite. Da segnalare solo qualche isolato e breve acquazzone sulle Alpi orientali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata a spazi di sereno.

AL CENTRO Condizioni di tempo stabile al Centro sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE Giornata con tempo stabile sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature minime in lieve aumento al Nord e in calo al Centro-Sud, massime stabili o in lieve rialzo.

Previsioni per domani

AL NORD Al mattino tempo prevalentemente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sul Triveneto con locali sulle Alpi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura in transito. Al pomeriggio nuvolosità in formazione in Appennino ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con l’arrivo anche di ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni e qualche velatura in transito. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli per lo più soleggiati e maggiori addensamenti nelle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature minime in lieve aumento al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori e in lieve calo al Sud, massime stabili o in lieve rialzo.