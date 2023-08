Da martedì torna il caldo in Sicilia ma non ci saranno temperature estreme

Torna il caldo in Sicilia. Dopo le piogge, il vento e le serate più fresche, si fa di nuovo sotto l'Anticiclone che riporterà l'estate ad essere protagonista.

Nel weekend appena trascorso molti siciliani hanno disertato le spiagge ma nella settimana che accompagna al ferragosto riecco il caldo. Dall'8 agosto, dicono gli esperti di 3B Meteo, "un graduale rialzo della pressione atmosferica favorirà un generale ripristino di condizioni di tempo decisamente più stabile e soleggiato su tutti i settori, con venti e moto ondoso dei mari in attenuazione e temperature che torneranno su valori pienamente estivi".

Già da martedì, quindi, le temperature torneranno sopra i 30 gradi un po' in tutta l'Isola ma non dovrebbero arrivare i picchi di caldo registrati a fine luglio. "Non ci sono i presupposti per pensare che le temperature possano raggiungere quei valori estremi - spiegano ancora gli esperti di 3B Meteo -. Sarà caldo intenso ma non estremo, almeno con i dati attualmente in nostro possesso. Come massime si stima che i picchi potrebbero aggirarsi attorno ai 36-38° per le regioni meridionali e le Isole maggiori".