Dal gran caldo alla pioggia, il maltempo arriva al Sud: allerta gialla in Sicilia

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi e fino alle 24 di domani, sabato 5 agosto 2023. Per oggi e domani è prevista allerta gialla per condi-meteo avverse. In particolare si legge nell’avviso "da oggi 04/8/23, e per le successive 24-36 ore, si prevedono piogge a carattere di rovescio o temporale sui settori centro-settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dalle prime ore del 05/08/23 e, per le successive 24-36 h, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti ovest. Mareggiate lungo le coste esposte".

Vuoi sapere che tempo ?️ farà il primo weekend di agosto?

Non ti resta che guardare le previsioni realizzate per il fine settimana dal Servizio Meteorologico dell'#AeronauticaMilitare.

Per quelle giornaliere puoi sempre visitare il sito https://t.co/M2w7xeVYIU pic.twitter.com/uXCGInLq2r — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) August 4, 2023

Previsioni

SABATO 5 AGOSTO.

Nord: Il ciclone Circe si allontana; residua instabilità sul Triveneto, con fenomeni tuttavia localmente di moderata intensità; sul resto delle regioni invece tornano condizioni di maggiore stabilità atmosferica, con cielo poco nuvoloso.

Centro: Il ciclone Circe investe le regioni adriatiche: forte maltempo, con temporali anche intensi sulla fascia adriatica. Attenzione a possibili grandinate e nubifragi. Più soleggiato altrove

Sud: Arriva il ciclone Circe; temporali anche intensi sul Gargano, piogge nel corso del giorno anche in Sicilia e Calabria. Calo termico.

DOMENICA 6 AGOSTO.

Nord: Tempo instabile al Nordest, soleggiato altrove. Caldo senza eccessi; forti venti di Libeccio, mari generalmente molto mossi.

Centro: Qualche nota instabile sulle zone interne della Toscana, sul resto dei settori bel tempo prevalente con temperature massime nella media.

Sud: Giornata festiva all’insegna di un tempo ancora un pò instabile su messinese e rilievi calabresi; sole prevalente invece altrove.

LUNEDI 7 AGOSTO. Nord: Soffiano venti dai quadranti settentrionali, cielo sereno o poco nuvoloso; isolati rovesci sull’Alto Adige; temperature stazionarie.

Centro: Soffiano venti dai quadranti settentrionali, isolati rovesci sul Molise, altrove invece avremo più sole; temperature stazionarie.

Sud: Ultimi temporali in mattinata sul Gargano, con fenomeni anche intensi; altrove avremo un tempo via via più soleggiato e asciutto.