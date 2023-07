Sarà un weekend senza eccessi ma caldo, in Sicilia punte di 35 gradi

Condizioni di tempo asciutto su gran parte dell’Italia grazie a un piccolo promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale. Ultimo weekend di luglio che vedrà tempo per lo più stabile al Centro-Sud e qualche temporale in più al Nord a causa di un flusso di correnti più umide dai quadranti occidentali. Fenomeni che partiranno soprattutto dai settori alpini ma che potrebbero coinvolgere anche le pianure. Temperature in aumento ma caldo assolutamente normale per il periodo e senza i picchi dei giorni scorsi. Si fa largo l’ipotesi di un affondo instabile proprio nei primi giorni del mese di agosto. La distanza temporale è ancora elevata ma salgono le probabilità per un inizio del mese all’insegna di temporali e clima relativamente fresco, al momento nessuna particolare ondata di caldo in vista.

Previsioni

VENERDI 28 LUGLIO. Nord: La giornata risulterà ampiamente soleggiata, da segnalare soltanto qualche rovescio pomeridiano lungo le Alpi. 32 gradi in Emilia. Centro: La giornata risulterà ampiamente soleggiata, da segnalare soltanto qualche addensamento nuvoloso sulla Toscana; temperature stazionarie, umidità su valori medi. Sud: La giornata risulterà soleggiata dal mattino fino a sera, in un contesto termico che vedrà le temperature massime aumentare lievemente. Attese punte di 34-35 gradi su Puglia e Sicilia.

SABATO 29 LUGLIO. Nord: Dopo una mattinata stabile e soleggiata, nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali anche forti su Alpi e Prealpi. Centro: Alta pressione sempre ben presente per cui il bel tempo sarà assicurato. Temperature massime in lieve aumento, fino a 34 gradi a Roma Sud: Alta pressione che si rinforza sempre più. La giornata risulterà stabile e soleggiata dal mattino fino a sera; temperature in ulteriore lieve aumento.

DOMENICA 30 LUGLIO. Nord: pressione meno salda. Su Alpi e Prealpi, specie orientali, potranno verificarsi dei temporali anche intensi; altrove, cielo sereno o al più poco nuvoloso. Centro: Pressione stabile. La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso, in un contesto termico via via un pò più caldo. Sud: Domenica, dal mattino fino a sera avremo condizioni di tempo ampiamente stabile su tutti i settori. Le temperature tenderanno ad aumentare ancora, attese punte fino a 37 gradi sulla Puglia.