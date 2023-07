L'Onu conferma: i 48,8 gradi in Sicilia nel 2021 segnano il record europeo

L’Onu ha annunciato oggi che i 48,8 °C registrati in Sicilia nel 2021 sono stati verificati come il record europeo di alta temperatura, rispetto al quale verrà misurata l’attuale ondata di caldo.

L’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite (Wmo) conserva l’archivio meteorologico mondiale e gli estremi climatici e verifica scrupolosamente tutti i record dichiarati, inclusi temperatura, precipitazioni, aridità, velocità del vento e fulmini.

«Il Wmo ha accettato un nuovo record di temperatura per l’Europa continentale di 48,8 gradi Celsius (119,8 gradi Fahrenheit) misurati in Sicilia l’11 agosto 2021», ha affermato l’organizzazione con sede a Ginevra.

«Un comitato di esperti ha verificato l’accuratezza della lettura della temperatura, ma non ha ancora pubblicato il rapporto completo. «È possibile che questo record venga battuto nei prossimi giorni con l’intensificarsi dell’ondata di caldo».