Meteo, dal weekend arriva l'ondata di caldo africano

Ancora qualche giorno di tempo gradevole, poi arriva l’ondata di caldo africano. I primi giorni di luglio, rileva il Centro meteo italiano, non mostrano ancora particolari eccessi di caldo per la nostra Penisola e le correnti occidentali in quota portano anzi instabilità soprattutto sulle Regioni settentrionali dove non mancheranno nei prossimi giorni temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio.

Ma tutti i principali modelli concordano sull'ondata di caldo africano in arrivo con il secondo weekend del mese. Un flusso di correnti molto calde dal nord Africa porterà, infatti, le temperature a salire anche di 8-10 gradi al di sopra delle medie. Ondata di caldo che stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano potrebbe tenerci compagnia per gran parte della prossima settimana attenuandosi, forse, solo dal successivo weekend.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD Al mattino locali piogge sul Triveneto, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi e Appennini con locali sconfinamenti, variabilità asciutta altrove. In serata instabili in movimento verso la Pianura Padana con acquazzoni e temporali sparsi.

AL CENTRO Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo in Appennino e in sconfinamento sulle regioni adriatiche, soleggiato altrove. In serata di nuovo tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE Condizioni di tempo asciutto al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Locali piogge o temporali sui settori interni nel pomeriggio, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residue piogge sulla Basilicata. Temperature minime stabili o in lieve aumento al Sud e sulla Sardegna e in diminuzione sulle altre regioni, massime in generale rialzo su tutta l’Italia.

Previsioni meteo per domani

AL NORD Al mattino precipitazioni sparse su Lombardia, delta del Po e Triveneto; poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità sui rilievi, con fenomeni anche intensi sulle Alpi centro-orientali; nessuna variazione sulle altre regioni. In serata tempo in graduale miglioramento con residue piogge tra Piemonte e Lombardia.

AL CENTRO Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati piovaschi in Appennino tra Umbria, Marche e Abruzzo, soleggiato altrove. In serata di nuovo tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE Condizioni meteo stabili al mattino con qualche innocuo addensamento sui settori Tirrenici; al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata ancora stabilità diffusa, con velature in transito attese sulla Sardegna. Temperature minime stazionarie; massime in rialzo al sud, stabili o in calo al centro-nord.