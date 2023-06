Ultime piogge, arriva l’anticiclone africano Scipione: in Sicilia temperature fino a 32 gradi

L'estate sta per arrivare con temperature elevate. Dopo le ultime piogge sparse in tutta la Sicilia previste per oggi e il forte temporale che nella scorsa notte si è abbattuto su Palermo, il sole e il gran caldo faranno da protagonisti nella seconda parte di giugno.

Già dalla mattinata di oggi le condizioni meteorologiche sono in miglioramento con le temperature che saliranno. Come affermano gli esperti di 3BMeteo "a partire dal weekend, l'estate 2023 proverà a decollare per effetto della prima vera rimonta dell'anticiclone subtropicale, con un generale incremento delle temperature e prevalenza di condizioni di tempo stabile, soleggiato e dai connotati estivi".

Da sabato un campo di alte pressioni abbraccerà la Sicilia, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Andamento che sarà presente anche domenica nella nostra regione con le temperature che raggiungeranno fino 29 gradi. L'anticiclone africano prenderà però il sopravvento, con sole e clima sempre più caldo con punte fino a 32°C in Sicilia.