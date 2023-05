Arriva l'estate ma timidamente, fresco e ancora pioggia in Sicilia

Domani 1 giugno inizia l’estate meteorologica e lo farà con tempo instabile e caldo nella norma. Il Mediterraneo resta infatti un canale di transito per diverse gocce d’aria più fresca in quota. Queste porteranno molta instabilità pomeridiana nel corso dei prossimi giorni con temporali sparsi su molte regioni d’Italia. Questi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo italiano che non mostrano sostanziali variazioni sia per il primo weekend di giugno che per la prossima settimana. Temperature in media ma molti temporali che si svilupperanno nel corso dei pomeriggi.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD Al mattino addensamenti sul Piemonte con piogge sparse, sereno o poco nuvoloso altrove con locali piogge sulle coste del Friuli. Al pomeriggio attese piogge e temporali su Alpi e Appennini, più asciutto sulla Pianura Padana. In serata residui fenomeni sui settori alpini, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO Al mattino locali piogge tra Abruzzo e Marche, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni o temporali sparsi, più asciutto sui settori adriatici. In serata tempo in miglioramento con nuvolosità irregolare, salvo residue piogge tra Lazio e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE Tempo locali piogge su Molise, Puglia, Basilicata e Sardegna orientale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sui settori adriatici e settori orientali di Calabria e Isole Maggiori. In serata tempo in miglioramento, salvo residue piogge isolate sui settori appenninici. Temperature minime in aumento al Centro-Nord e stabili o in lieve calo al Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale diminuzione su tutta l’Italia.

Previsioni meteo per domani

AL NORD Al mattino prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio instabilità con piovaschi su rilievi Alpini e Liguria; asciutto altrove con cieli sereni. In serata residue piogge sull'arco Alpino, sereno o poco nuvoloso.

AL CENTRO Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabile con acquazzoni e temporali lungo i settori Appenninici, con fenomeni in sconfinamento sulle coste del Lazio. In serata e in nottata tempo in miglioramento con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE Tempo in prevalenza asciutto al mattino con cieli poco o irregolarmente nuvolosi; qualche piovasco atteso sul Cagliaritano. Al pomeriggio attesi temporali diffusi sulle regioni Tirreniche, Molise e Isole Maggiori. In serata residue piogge tra Campania, Basilicata e Sardegna; tempo in generale miglioramento con nuvolosità alta in transito.

Temperature minime stazionarie o in generale lieve diminuzione; massime in rialzo al centro-nord, stabili o in lieve calo al sud.

