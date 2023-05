Torna il maltempo in Sicilia: piogge, vento e temperature sotto la media stagionale nel week end

Torna il maltempo in Sicilia con piogge e temperature sotto la media stagionale. Sarà un week end anomalo per l'Isola: e questo a causa dell'ennesimo vortice Mediterraneo che prenderà vita dal Nord Africa e risalirà verso il Sud Italia dove acquisirà potenza. Perturbazioni, nel weekend, con fenomeni localmente anche abbondanti e di forte intensità tra catanese e messinese e sulla medio-bassa Calabria, il vento è in ulteriore rinforzo tra Sicilia e Calabria con raffiche superiori a 100 km/h.

In particolare, venerdì, "l'alta pressione si indebolisce, favorendo l'arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio con deboli piogge dalla serata", dicono i meteorologi di 3BMeteo. Nel corso della giornata ci saranno nubi sparse alternate a schiarite, con tendenza a graduale aumento della nuvolosità, fino a cieli coperti con deboli piogge in serata.

Il peggioramento in Sicilia si avrà sabato quando è previsto un generale maltempo entro il pomeriggio con piogge e temporali, che potranno essere intensi su Sicilia e Calabria ionica. Le temperature sono previste in calo, con le massime tra i 18 e i 23 gradi.

L'instabilità atmosferica si manterrà anche nel corso di domenica con ulteriori rovesci o temporali, anche se con molta probabilità non intensi quanto quelli di sabato, salvo locali eccezioni. Le temperature si manterranno chiaramente al di sotto delle medie del periodo. Domenica, infatti, le condizioni metereologiche prevedono una diffusa instabilità, con piogge e temporali sparsi su Sicilia, Sardegna e Calabria. Le temperature saranno stabili, con le massime tra i 18 e i 23 gradi.

Per quanto riguarda i venti, gli esperti prevedono un rinforzo dello scirocco tra Sicilia e Calabria tra venerdì e domenica con raffiche anche superiori a 85-100 km/h localmente.

© Riproduzione riservata