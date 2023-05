Tempo instabile nel week end in Sicilia: previste piogge, ma le temperature rimangono stabili

Fine settimana all'insegna dell'instabilità in Sicilia. Ci sarà una fase di variabilità con precipitazioni sparse alternate a fasi più asciutte e soleggiate. Così come prevedono gli esperti di 3BMeteo, la pioggia, dunque, si alternerà al sole, ma le temperature rimarranno invariate. Per la giornata di venerdì, l’alta pressione interesserà gran parte della nostra regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani.

Rimangono, invece, stabili le temperature in Sicilia con massime comprese tra i 14 ed i 22 gradi. Previsti 21 gradi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 21 a Catania, 14 ad Enna, 20 a Messina, 20 a Palermo, 20 a Ragusa, 22 a Siracusa, 20 a Trapani.

Le previsioni per sabato 13 maggio

Previsto un vortice carico di maltempo. La mattinata sarà instabile con piogge sparse, la circolazione depressionaria si allontanerà nel pomeriggio, favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampie schiarite. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, con rasserenamenti dal pomeriggio. Nel corso della giornata, graduale attenuazione della nuvolosità.

Le previsioni per domenica 14 maggio

Tempo instabile in Sicilia anche nella giornata di domenica anche se sarà prevalente il sole. Presenti anche le nuvole, ma in maniera irregolare. Le temperature si manterranno stabili con massime che in alcune zone della Sicilia arriveranno a 23 gradi. La situazione dunque rimane incerta per la presenza ciclonica nel cuore del Mediterraneo. Una vera e propria perturbazione, specificano i meteorologi di 3BMeteo, che dovrebbe incidere sul 15 maggio con piogge a tappeto, prima su Sicilia e Calabria ed, entro sera, sulla Campania. Temperature sotto le medie tipiche del periodo.

