Tempo instabile nel fine settimana con piogge anche in Sicilia

Aria fresca e instabile si muove tra Europa e Mediterraneo con una circolazione depressionaria che, nel corso delle prossime ore, si andrà ad isolare dal flusso perturbato principale. Condizioni meteo instabili tra oggi e domani in Italia con piogge e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità soprattutto al centro-nord.

Il secondo weekend di maggio non dovrebbe vedere sostanziali miglioramenti, secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano: una goccia fredda in azione sull'Italia rinnoverà invece condizioni di instabilità con fenomeni a tratti anche intensi. Anche per la prima parte della prossima settimana si prevedono instabilità e clima fresco a causa di un altro affondo depressionario sul Mediterraneo centrale.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD Al mattino temporali e nubifragi sul Triveneto, asciutto altrove con molte nubi. Al pomeriggio instabilità diffusa su Alpi e Prealpi, con neve sui rilievi dai 1700-2000 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse, più asciutto sull'Emilia Romagna; neve ancora sui rilievi di Trentino e Friuli.

AL CENTRO Al mattino nuvolosità irregolare specie sui settori tirrenici con isolate piogge sulle coste del Lazio. Al pomeriggio instabilità diffusa con piogge e temporali sparsi. In serata residui fenomeni su Marche, Toscana e Umbria, asciutto altrove ma con cieli irregolarmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, isolate piogge sulle coste della Campania. Al pomeriggio instabilità in aumento su Campania, Molise, Puglia e nord della Basilicata, nessuna variazione altrove. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con ancora cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale diminuzione e massime stabili o aumento da nord a sud.

Previsioni meteo per domani

AL NORD Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi, neve sulle Alpi oltre i 1600-1800 metri. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su tutte le regioni, quota neve in lieve rialzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse, più asciutto sulla Romagna.

AL CENTRO Al mattino locali piogge tra Toscana, Umbria e Lazio, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali interesseranno le zone interne e il versante adriatico, ampie schiarite sui settori tirrenici. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità e schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, isolate piogge sulle coste della Campania. Al pomeriggio nuvolosità in transito sulla Sicilia con piogge sparse associate, per lo più soleggiato sulle altre regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, residui fenomeni sulla Sicilia. Temperature minime in generale diminuzione, salvo un lieve rialzo al nord-ovest; massime in calo al nord-ovest e sulle isole maggiori, in aumento sul resto d’Italia.

