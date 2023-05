Anticiclone africano in arrivo: in Sicilia week end con sole e temperature fino a 26 gradi

Il maltempo, in Sicilia, è alle spalle, almeno per il momento: nelle prossime ore sole e caldo saranno le protagoniste. Si prevede, dunque, un fine settimana di bel tempo con temperature che, in alcune zone dell'Isola, raggiungeranno anche i 26 gradi. Situazione ideale per chi vorrà trascorrere un week end fuori porta. Nelle prossime ore arriva infatti l’anticiclone africano e porterà finalmente il primo caldo, un vero anticipo d'estate.

Così come prevedono i meteorologi di 3BMeteo, giovedì sarà presenta ancora qualche nuvola, da venerdì "un campo di alte pressioni abbraccerà la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico, sull'Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata".

Le temperature saliranno ancora di qualche grado sabato e si attesteranno sui 25/26 gradi. Il sole sarà il protagonista sia sabato che domenica. Ma la situazione sarà solo momentanea, da lunedì inizierà una nuova settimana all’insegna di un peggioramento con temporali e possibili nubifragi in tutta Italia, compresa la Sicilia.

