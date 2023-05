Ancora qualche giorno di maltempo, poi sole in Sicilia e temperature intorno ai 25 gradi

Inizio di maggio con il maltempo in tutta Italia. Anche in Sicilia le piogge e le nuvole sono presenti in queste ore e lo saranno fino a giovedì prossimo, poi tornerà la primavera con sole ovunque e temperature che in alcune zone si aggireranno intorno ai 24/25 gradi.

Così come prevedono i meteorologi di 3BMeteo, martedì "una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di acquazzoni o temporali diurni". Sul litorale tirrenico i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, mentre sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. Andrà meglio sul litorale meridionale con tempo variabile e maggiori schiarite durante il pomeriggio.

Per mercoledì è prevista pioggia soprattutto sul versante orientale della Sicilia e al Sud, mentre da giovedì ci saranno acquazzoni residui nella parte del ragusano e siracusano mentre nel resto della Sicilia splenderà il sole e le temperature aumenteranno con valori che rispecchieranno la media stagionale. Da venerdì "un campo di alte pressioni abbraccerà la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. I cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata in tutta la Sicilia, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Le temperature saranno in aumento, in alcune province il termometro farà registrare massime fino a 25 gradi.

