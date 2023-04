In arrivo l'anticiclone africano: sole e caldo in Sicilia, si raggiungeranno anche i 25°C

Caldo in arrivo in tutta la Sicilia con temperature massime che, a causa dell'anticiclone africano, si attesteranno sui 25 gradi in alcune zone. È quanto prevedono i meteorologi da venerdì e fino all'1 maggio. Oggi, mercoledì 26 aprile, un rapido impulso instabile apporterà brevi rovesci sui settori tirrenici della Calabria e sull'area dello Stretto, oltre ad occasionali acquazzoni pomeridiani a ridosso dell'Appennino meridionale.

Si tratterà, come fanno sapere gli esperti di 3BMeteo, degli ultimi fenomeni di rilievo prima di una fase più stabile, asciutta e soleggiata sotto l'anticiclone che si protrarrà fino agli ultimi giorni del mese di aprile.

E a causa dell'afflusso di masse d'aria d'estrazione subtropicale, le temperature massime si attesteranno fino a 25-27°C, specie nelle pianure siciliane. Sole e caldo fino a domenica quando l'alta pressione si rafforzerà ulteriormente e quindi avremo sempre tempo assolato con qualche sparuto annuvolamento all'alba. Situazione che si protrarrà fino all'1 maggio regalando così un'altra giornata di bel tempo ai tanti che si appresteranno a trascorrere la giornata all'aria aperta.

