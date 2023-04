Ponte del 25 aprile primaverile in Sicilia: sole e temperature miti

Sarà un ponte primaverile quello del 25 aprile in Sicilia. Il sole splenderà in tutta l'Isola, anche se per domenica è atteso un leggero annuvolamento.

Così come prevedono gli esperti di 3BMeteo un campo di alte pressioni sarà presente sulla Sicilia, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e sull’Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Le temperature saranno miti con massime che raggiungeranno i 20 gradi in alcune zone della Sicilia. Un andamento che sarà presente sia venerdì che sabato.

Domenica, invece, ci sarà un leggero annuvolamento che però verrà spazzato via dal vento. Lunedì e martedì in Sicilia splenderà il sole e le temperature si attesteranno nella media stagionale. Il "ponte" del 25 aprile, dunque, sarà all'insegna del bel tempo.

