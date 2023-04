Ultimi acquazzoni e poi in Sicilia arriva la primavera: attesi sole e temperature miti

In Sicilia ancora poche ore di maltempo e da mercoledì sboccerà la primavera. Il maltempo, secondo i meteorologi, sembrerebbe avere le ore contate, previsto infatti bel tempo e aumento delle temperature.

Lunedì la situazione sarà simile al week end con un'ampia circolazione depressionaria in isolamento tra l'Italia e i Balcani che alimenterà a più riprese piogge e rovesci temporaleschi, più intensi, diffusi e insistenti lungo i versanti tirrenici di Campania, Calabria e Sicilia. La protezione civile regionale, ieri, aveva diffuso l'allerta gialla per oggi per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, in alcune province dell'Isola. Le temperature rimarranno basse, ma da martedì pomeriggio lo scenario cambierà.

Secondo gli esperti di 3BMeteo "un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata".

Le temperature inizieranno a salire con le massime che si attesteranno sui 18-19 gradi nelle zone costiere, per poi aumentare ancora nel week end, arrivando anche a 20 gradi. L'arrivo della primavera, dunque, sembra essere davvero vicino.

© Riproduzione riservata