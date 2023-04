Maltempo, crollo delle temperature in Sicilia e nel week end torna la pioggia

Crollo termico in Sicilia e così dalle temperature estive di ieri, con punte anche di 26 gradi, in meno di 24 ore si è tornati all'inverno. Nell'Isola prevale ancora l’alta pressione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque per venerdì 14 aprile ma il freddo sarà il protagonista per tutto il week end.

Così come prevedono gli esperti di 3BMeteo, condizioni di instabilità interessano le nostre regioni meridionali per via di una perturbazione che ancora venerdì tenderà a far sentire i suoi effetti. Peggiora invece tra il weekend e l'inizio della prossima settimana, quando un'ampia circolazione depressionaria in isolamento tra l'Italia e i Balcani alimenterà a più riprese piogge e rovesci temporaleschi, più intensi, diffusi e insistenti lungo i versanti tirrenici. L'afflusso di aria più fredda dal Nord Europa determinerà un nuovo sensibile calo delle temperature.

Già sabato in alcune zone della Sicilia inizierà a piovere, domenica le precipitazioni si faranno più intense, soprattutto nella parte orientale e nel Messinese. Le temperature rimarranno basse, sotto la media stagionale.

