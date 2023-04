Freddo, piogge e temporali in arrivo: la prossima settimana sarà instabile

Nuovo impulso instabile diretto verso il Mediterraneo centrale con tempo in peggioramento all’inizio del terzo weekend di aprile. Attesi acquazzoni e temporali localmente anche intensi nella giornata di sabato specie sulle regioni tirreniche del Centro-Sud. Temperature che si manterranno su valori in linea o poco al di sotto delle medie del periodo. I principali modelli confermano per la prossima settimana un robusto anticiclone tra Isole Britanniche, Mare del Nord e Scandinavia.

Ancora correnti fredde e instabili potrebbero interessare Europa orientale, Balcani e in parte anche il Mediterraneo centrale portando condizioni di diffusa instabilità sull'Italia.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano dunque una seconda parte di aprile ancora spiccatamente dinamica e anche piuttosto fresca.

Previsioni meteo per domani

AL NORD - Al mattino tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, salvo isolati fenomeni sul Friuli e sui settori alpini con neve a quote medie. Al pomeriggio precipitazioni sparse su Liguria, Friuli e sui settori alpini e appenninici con neve dai 1500-1700 metri. In serata tempo in generale miglioramento, con nuvolosità medio-alta in transito.

AL CENTRO - Al mattino nuvolosità in transito con precipitazioni sparse sui settori Tirrenici e neve a quote medie in Appennino, più asciutto sulle regioni adriatiche. Al pomeriggio insiste il maltempo con acquazzoni, temporali e neve sui rilievi dai 1600 metri. In serata residui fenomeni con ancora neve dai 1400-1500 metri tra Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su Sardegna e settori tirrenici, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio migliora sulla Sardegna, instabilità in aumento altrove con maltempo diffuso. In serata tornano le piogge sulla Sardegna, migliora altrove con ancora fenomeni sui settori tirrenici. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento al nord e sulle Isole Maggiori, in lieve calo al centro-sud.

Previsioni meteo per domenica

AL NORD - Tempo asciutto al mattino sulle regioni del Nord con nuvolosità alternata a schiarite. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di piogge o temporali sparsi specie sui settori prealpini, più asciutto altrove. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto in serata con nubi sparse e schiarite su tutti i settori.

AL CENTRO - Tempo instabile al mattino sulle regioni centrali adriatiche con piogge e temporali anche intensi sull'Abruzzo. Al pomeriggio ancora fenomeni specie su Marche, Abruzzo e basso Lazio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di instabilità sulle regioni adriatiche con neve in Appennino fino a 1300-1400 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE - Giornata all’insegna del tempo instabile sulle regioni Peninsulari del Sud e sulla Sicilia con piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Maggiori schiarite sulla Sardegna. In serate e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse, neve fino a 1500 metri. Temperature minime e massime in generale rialzo salvo un lieve calo sulle regioni del Sud.

