Sole e caldo fino a 27 °C in Sicilia, il bel tempo però durerà solo qualche giorno

Sole e caldo in Sicilia: archiviate le festività pasquali dai connotati simili all'inverno, ecco arrivare la primavera, ma il bel tempo non durerà molto. Tra mercoledì e giovedì, così come prevedono i meteorologi di 3BMeteo, la temporanea rimonta dell'alta pressione subtropicale ripristinerà condizioni di tempo stabile e un ampio soleggiamento su Campania, Calabria e Sicilia, in un contesto termico in deciso rialzo.

Mercoledì un campo di alte pressioni sarà presente nell'Isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Sul litorale tirrenico e quello meridionale e nelle zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Le temperature sono in forte rialzo rispetto a lunedì con massime che dovrebbero raggiungere i 20 gradi in alcune zone.

Giovedì sarà la giornata più calda della settimana con picchi di 26-28°C in Sicilia e sui settori tirrenici calabresi sotto la spinta dei venti meridionali. Bel tempo fino a giovedì mattina, tra il pomeriggio e venerdì atteso un nuovo peggioramento a partire dalla Campania per un effetto di un veloce fronte freddo, che porterà piogge in particolare sulle province tirreniche e un nuovo calo delle temperature.

Anche il prossimo week end sarà caratterizzato da tempo incerto con piogge sparse, prevalentemente lungo la costa. Situazione che porterà a un nuovo abbassamento delle temperature. Timidi accenni, dunque, di primavera che tarda ad affermarsi.

