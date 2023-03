Ancora maltempo in Sicilia, allerta gialla anche per Palermo

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido in Sicilia dalle 16 di oggi e fino alle 24 di domani. Prevista, su parte dell’isola, tra cui il territorio di Palermo, l’allerta gialla.

Previsioni per domani

Domani, al mattino nuvolosità compatta su Campania, Molise e Sardegna con deboli precipitazioni associate, variabile altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con precipitazioni sparse; neve sui rilievi dai 1300-1400 metri. In serata residue piogge sulle coste Tirreniche e tra Sardegna e Sicilia; più asciutto nella notte. Temperature minime in rialzo al nord e sulle Isole Maggiori, in calo altrove; massime in aumento al centro-nord, stazionarie o in calo al meridione

Fine settimana con pioggia

Il primo weekend di marzo sarà caratterizzato da un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo, in particolare al Centro-Nord, ma persiste ancora un vortice depressionario in azione sull'Italia con neve anche a bassa quota. E’ quanto prevede il Centro Meteo Italiano che segnala oggi l’inizio della primavera meteorologica. Nei prossimi giorni l’instabilità interesserà ancora il Sud e parte del Centro Italia con piogge sparse e neve sulle montagne generalmente oltre i 1000-1400 metri.

