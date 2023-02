Passata l'ondata di gelo, tempo stabile in Sicilia e temperature in rialzo

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sulla Penisola in questo secondo weekend di febbraio. Previste temperature in rialzo da nord a sud.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano tempo stabile anche per buona parte della prossima settimana a causa di un ingombrante campo di alta pressione che potrebbe riguardare quasi tutta la seconda decade del mese.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Alpi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto, con nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio attesa qualche velatura tra Toscana, Umbria e Marche. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, qualche addensamento atteso sulla Sicilia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque.

Temperature minime in generale rialzo, salvo una flessione negativa al sud e sulle isole maggiori. Massime in aumento da nord a sud.

Previsioni meteo per domani

AL NORD Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni del nord dove avremo cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite ovunque.

AL CENTRO Tempo stabile al mattino sulle regioni del centro Italia con ampi spazi di sereno ovunque. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sulle coste adriatiche. Ancora nubi sparse al pomeriggio su Marche e Abruzzo ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. Nessuna variazione nelle ore serali con cieli sereni ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE Nuvolosità irregolare al mattino sui settori peninsulari ma con tempo asciutto, maggiori schiarite su Sicilia e Sardegna. Locali fenomeni al pomeriggio sui settori interni specie Campania, Basilicata e Calabria con neve oltre i 1100 metri. Migliora ovunque in serata con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime e massime in generale aumento su tutta la Penisola.

