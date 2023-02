Tempo stabile e clima mite ma è in arrivo un nuovo peggioramento

Il mese di febbraio inizia in compagnia dell’alta pressione sull'Italia, che porta condizioni meteo asciutte ma anche nebbie e nubi basse specie al Centro-Nord. Fino al primo weekend di febbraio, nessuna variazione da segnalare, con tempo nel complesso asciutto e anche temperature in aumento: un clima relativamente mite, anche se sono sempre possibili gelate notturne specie nelle zone soggette ad inversione termica. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano evidenziano però, all’inizio della prossima settimana, la possibilità di un rapido peggioramento meteo ma con contorni tutti da definire: un clima probabilmente più secco, ma anche più freddo a causa dell’ingresso di correnti dai quadranti orientali che potrebbero accompagnarci fino al successivo.

Previsioni di oggi

AL NORD Nubi basse e foschie al mattino sulle regioni di nord-est, sereno altrove. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori, ancora addensamenti tra Veneto e Friuli. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con visibilità ridotta lungo la valle del Po.

AL CENTRO Al mattino nubi basse tra Toscana e Lazio, sole pieno altrove. Al pomeriggio assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori. In serata ancora tempo del tutto asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino nuvolosità irregolare tra Campania, Calabria e isole maggiori, maggiori spazi di sereno altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento.

Previsioni di domani

AL NORD Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni e nebbie o foschie in pianura Padana. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati, ancora addensamenti tra Liguria e pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con visibilità ridotta lungo la valle del Po.

AL CENTRO Al mattino nebbie e nubi basse tra Toscana e Umbria, sole pieno altrove. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutti i settori, locali addensamenti ancora tra Umbria e Toscana. In serata ancora tempo del tutto asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti tra Toscana, Umbria e Marche.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli del tutto soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in generale aumento, massime in lieve calo al nord e stabili o in aumento sul resto d’Italia. (

