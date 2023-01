Maltempo in Sicilia: breve tregua, poi freddo e pioggia per tutto gennaio

Il freddo glaciale che sta attraversando l’Italia non sembra voler mollare la presa. In Sicilia ci sarà una breve, brevissima tregua, poi fino a fine gennaio ci sarà vento, freddo e temperature ben sotto le medie stagionali. "Dopo aver visto le perturbazioni e residue instabilità domenica, con nevicate anche sotto i 1000 metri - dice Vincenzo Insinga di 3bmeteo -. Lunedì 23 gennaio ci sarà una breve tregua, una fase transitoria dove il ciclone si sposterà più verso la Sardegna. Durerà poco. Tra la serata di martedì 24 e mercoledì 25 lo stesso vortice farà un balzo verso est, portando ancora perturbazioni in Sicilia, soprattutto con molto vento fino alla fine di gennaio".

Intanto neve e vento continuano ad imperversare sull'intera penisola, con l'allerta maltempo che domani sarà arancione su Emilia-Romagna e Marche e gialla su Abruzzo, Molise e su settori di Umbria, Campania e Basilicata.

In Toscana si sono registrati problemi per il trasporto pubblico. La neve è caduta in particolare sui rilievi dell’Appennino, Casentino e Alto Mugello, ma i fiocchi sono arrivati anche ad Arezzo, Volterra e nel Chianti. A San Godenzo, nel Mugello, un pullman con una scolaresca di Palermo in viaggio per Rimini è rimasto bloccato sulla statale a causa di una fitta nevicata.

In Sicilia, in mattinata sono stati ripristinati i collegamenti con le isole Eolie dopo oltre 40 ore. Resta solo Ginostra l’unico comune ancora isolato, con la prima nevicata dell’anno sul monte Fossa delle Felci di Salina.

© Riproduzione riservata