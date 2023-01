Allerta gialla in Sicilia ma il maltempo non durerà: il sole tornerà nel fine settimana

Torna il maltempo in Sicilia, ma anche stavolta non sembra essere così impetuoso da restare. Durerà qualche giorno, poi già nel week end dovrebbe migliorare, a vedere le previsioni di 3bmeteo. Attese però le prime vere nevicate.

Intanto, per domani, martedì 10 gennaio, la protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali in Sicilia, valido da questo pomeriggio fino alle ore 24 di domani. I fenomeni interesseranno il versante settentrionale dell’isola.

"Domani i venti di Maestrale che seguono la perturbazione giunta oggi apporteranno ampie schiarite sulla Sicilia meridionale, piogge, rovesci e anche qualche temporale sul settore settentrionale, specie tra est Palermitano e Messinese - dice Vincenzo Insinga di 3bmeteo -. Ciò unitamente ad un ulteriore e sensibile abbassamento delle temperature che si porteranno finalmente su valori tipicamente invernali".

Finalmente arriverà anche la neve, secondo le previsioni. "Attese intense nevicate su Madonie, Nebrodi ed Etna già a partire dai 1200-1300 meetri di quota. Deciso miglioramento a seguire nella giornata di mercoledì, con ampi spazi soleggiati su tutta l'Isola. Una nuova e debole perturbazione è prevista tra giovedì sera e venerdì e interesserà ancora una volta soprattutto il nord Sicilia, in attesa di una decisa rimonta anticiclonica dal nord Africa, che favorirà il ripristino di condizioni di tempo decisamente più stabile, dando dunque luogo a un weekend prevalentemente soleggiato.

