Meteo: weekend di Natale col sole, bel tempo fino a capodanno

Un blando passaggio instabile interesserà l’Italia nelle prossime ore portando qualche pioggia sparsa sulle regioni del Centro-Nord. L’alta pressione tornerà comunque ad affermarsi quasi subito e il weekend di Natale sarà infatti all’insegna di condizioni meteo asciutte su tutta la Penisola. Avremo molto sole ma anche nebbie e nubi basse specie al Nord, temperature sopra media anche di 8-10 gradi.

Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano anche per l’ultima settimana di dicembre e dell’anno condizioni meteo asciutte e all’insegna dell’alta pressione, possibile fronte freddo per Capodanno ma al momento è solo un’ipotesi che sarà da analizzare nei prossimi giorni.

Previsioni

Oggi tempo stabile per tutta la giornata sulle regioni meridionali con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Asciutto anche in serata con ampie schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento su tutta la Penisola.

Domani nubi sparse e schiarite sulle regioni meridionali con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile salvo qualche pioggia sparsa tra Sicilia settentrionale e Calabria. Temperature minime in lieve calo al Nord-Ovest e in rialzo altrove, massime in generale aumento.

© Riproduzione riservata