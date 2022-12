Ponte dell'Immacolata in Sicilia tra caldo e pioggia: venerdì punte di 26 gradi, poi il maltempo

La Festa dell’Immacolata vedrà bel tempo in Sicilia, e attenzione: da venerdì le temperature massime potrebbero impennarsi, soprattutto nella zona settentrionale, con temperature anche di 25-26 gradi. Incredibile ma vero.

Sono le previsioni per il ponte dell'Immacolata, che scatta oggi. E già da mercoledì ci sarà un aumento della nuvolosità, sì, ma solo sul resto d'Italia ma con poche precipitazioni: qualche pioggia è possibile soprattutto su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Entro venerdì, però, è atteso un intenso peggioramento che coinvolgerà soprattutto le regioni del centro-nord con piogge e temporali anche intensi, possibilità di neve a bassa quota specie sul basso Piemonte. Sul finire del weekend è prevista aria più fredda artica in ingresso sul Mediterraneo con temperature in calo e anche neve a quote basse.

Per quanto riguarda la Sicilia, invece, ci sarà bel tempo, asciutto con qualche nuvola sparsa qui e là ma senza particolari problemi, secondo il sito 3bmeteo, in serata però le prime avvisaglie, con venti in rinforzo soprattutto nella zona settentrionale. Il venerdì ci saranno ancora venti di scirocco, in particolare sul versante tirrenico della Sicilia con punte di 25-26 gradi.

Il maltempo in Sicilia, dice 3bmeteo, dovrebbe arrivare sabato: un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione serale. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata; sull'area dello Stretto nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera; sull'Appennino settentrionale cieli molto nuvolosi o coperti, con fenomeni in serata, anche a carattere di rovescio o temporale

