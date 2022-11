Maltempo, allerta arancione in 4 regioni: c'è anche la Sicilia, come sarà il tempo domenica

Ancora maltempo in Sicilia: piogge, temporali e forti raffiche di vento. La Protezione Civile ha diramato un'altra allerta meteo, arancione, per 4 regioni d'Italia. Tra queste c'è la Sicilia, insieme a Campania, Lazio e Molise.

Il ciclone che sta colpendo tutta l'Italia, domani si sposterà prevalentemente al Sud e in Sicilia. L'Isola sarà interessata da temporali anche molto forti soprattutto nelle province di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa dove vige anche per domani l'allerta arancione. È gialla, invece, nel resto della regione dove, comunque, nel corso della giornata sono attesi acquazzoni. Previsti forti venti di Grecale e mareggiate. Le temperature sono in calo, con le massime tra 11 e 18.

Oggi, intanto, il governo regionale guidato dal presidente Renato Schifani ha esteso ad altri sei Comuni lo stato di crisi e di emergenza, già dichiarato lo scorso 24 ottobre per numerose zone dell’Isola a causa dei danni provocati dal maltempo nei giorni 25, 26 e 30 settembre e il primo, il 9 e il 13 di ottobre. Esteso il provvedimento, della durata di sei mesi, ai seguenti territori: Vita, Calatafimi Segesta e Salemi nel Trapanese; Vittoria nel Ragusano; Caltabellotta e Montevago nell’Agrigentino. La decisione è stata presa per attivare ulteriori iniziative che possano garantire una maggiore capacità di risposta operativa sul territorio, ritenendo valide e motivate le richieste avanzate dai Comuni.

