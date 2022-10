Estate senza fine in Sicilia anche a ottobre, domenica previste punte di 29 gradi

Estate senza fine in Sicilia. Ecco ancora una volta l'anticiclone Scipione l'Africano, come avvenuto già nella prima parte di giugno: questo campo di alta pressione riporta condizioni stabili, soleggiate e con temperature massime di circa 6-7 gradi oltre la media del periodo. I valori, nei prossimi giorni, arriveranno a 29° sulle coste orientali dell'Isola, in particolare nella zona di Siracusa. Un po' inferiori, ma non di molto, nel Trapanese dove si raggiungeranno i 27 gradi.

Sono le previsioni degli esperti di 3BMeteo: "Il progressivo rinforzo dell'anticiclone ripristina condizioni più stabili e soleggiate anche se noteremo foschie nelle vallate interne e nubi basse marittime sulle aree tirreniche di Calabria e Sicilia specie nelle ore più fredde del giorno". E non è tutto perché, dicono i meteorologi, "non si vedono cambiamenti sostanziali sino a fine mese".

Vivremo, insomma, una fase eccezionale di caldo senza precedenti: fino ad oggi il 2022 è l'anno più caldo dal 1800, si va verso il nuovo record da 222 anni.

L'anticiclone porterà dunque una nuova Ottobrata, soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud Italia.

A determinare la persistenza delle alte temperature, già dalla giornata odierna, è un vero e proprio "blocco atmosferico" che tiene lontana non solo le perturbazioni atlantiche ma anche i venti freddi che spirano dal Polo Nord e che in questo periodo normalmente cominciano ad investire anche le regioni meridionali dell'Europa.

© Riproduzione riservata