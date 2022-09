Ondata di maltempo sulla Sicilia: allerta arancione a Palermo, Trapani e Agrigento

La Protezione Civile siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, sabato 1 ottobre. Su alcune aree della Sicilia, tra cui il territorio di Palermo, è prevista un'allerta arancione per oggi fino a mezzanotte e gialla per domani. Le altre aree con rischio più alto sono quelle del Trapanese e la provincia di Agrigento.

In particolare - si legge nel bollettino n. 22273 - "dal primo pomeriggio di oggi e per le successive 6-12 ore si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".

La perturbazione che in queste ore ha raggiunto l'Italia continuerà a determinare condizioni di maltempo su buona parte del centro sud, con piogge e temporali diffusi in particolare sul versante tirrenico.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere accompagnati da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, oltre che sulla Sicilia anche su Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna.

Tromba d'aria investe Triscina: alberi sradicati, pali della luce e un muro abbattuti Un palo dell’illuminazione abbattuto I resti di una veranda finiti in strada Un muro abbattuto

Piogge che continueranno ad interessare anche Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Campania mentre dalle prime ore di sabato raggiungeranno Calabria, Basilicata e Puglia. Sulla base dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha dunque valutato una allerta gialla per la giornata di sabato su 11 Regioni: Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia.

