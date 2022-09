Clima impazzito: domenica con caldo e rischio incendi in Sicilia, lunedì piove

Caldo domani in Sicilia, con Palermo che registrerà le temperature più elevate. La Protezione Civile Regionale ha infatti diffuso per il capoluogo un avviso di allerta meteo per rischio incendi e ondate di calore dalla mezzanotte del 25 settembre e per le successive 24 ore. Per le altre 8 province c'è invece preallerta.

Una domenica "bollente" quindi, forse l'ultima, prima di dare spazio all'autunno e alle piogge. Secondo le previsioni metereologiche, infatti, si prevede una settimana piovosa. Sarà la prima vera perturbazione, che è già partita al nord e domenica notte arriverà anche in Sicilia.

La perturbazione, come dicono gli esperti di 3Bmeteo.com, porterà anche ad un calo delle temperature la prossima settimana. «L'interazione con il mare Mediterraneo ancora caldo innescherà nuovi episodi di maltempo o comunque di marcata instabilità atmosferica su gran parte d'Italia - spiegano -. Avremo dunque a che fare con nuove piogge, temporali, sebbene alternati a parentesi più asciutte e soleggiate: le temperature si porteranno a tratti su valori da autunno inoltrato, con anche possibile ritorno della neve a quote medio-alte sulle Alpi. Si apre dunque una fase marcatamente turbolenta a partire dal fine settimana, di chiaro stampo autunnale».

Prima dell'autunno, della galosce, degli impermeabili e degli ombrelli, però, colpo di coda dell'estate con una domenica soleggiata e temperature elevate.

