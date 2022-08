Maltempo in Sicilia: allerta per piogge e temporali a Palermo, Trapani e Messina

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Sicilia, valido fino alla mezzanotte di domani (1 settembre). Le zone più colpite dalle piogge sono quelle della costa settentrionale dell'Isola ed in particolare Palermo, Trapani e Messina.

Nella giornata di domani, per tutta la fascia nord della Sicilia - inclusa la città di Palermo - e nord-orientale dell'Isola è prevista allerta gialla. Nel dettaglio, si legge nel bollettino della Protezione Civile "dalle prime ore di domani e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, specie sui settori nord-orientali e isole Eolie. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento".

Secondo 3bMeteo sono previsti anche per venerdì "residui strascichi sulla Sicilia tra notte e mattino; precipitazioni comunque piuttosto rapide. Nel corso del pomeriggio locale instabilità di calore sulle aree interne; fenomeni in rapido esaurimento nelle ore successive. Ventilazione al più moderata. Ionio e Basso Tirreno poco mossi".

