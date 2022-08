Possibili temporali nella Sicilia orientale tra lunedì e martedì

Nuvolosità variabile in Sicilia e all’estremo Sud d'Italia nella giornata di domani, lunedì 22 agosto. Nel corso della giornata saranno possibili temporali isolati sulla Calabria ionica e sulla Sicilia orientale. Temperature senza grosse variazioni e con valori vicini alla norma. Ventoso per venti di maestrale sull'Adriatico centro meridionale, sul Mare di Sardegna e nei canali delle Isole dove i mari saranno mossi. In prevalenza poco mossi i restanti settori.

Martedì 23 possibilità di temporali isolati in Campania, sulla Basilicata, sull'est della Sicilia e sulla Puglia centro meridionale e sul basso Lazio. Temperature senza grosse variazioni. Venti in generale deboli, localmente moderati settentrionali sull'area del medio mare Adriatico e nel canale di Sicilia. Mari: in prevalenza poco mossi; mosso il canale di Sicilia, localmente mosso l’Adriatico centrale.

