Piogge dopo il gran caldo, in Sicilia boccata d'aria fresca in vista di Ferragosto

Alte temperature e grande umidità continuano ad investire la Sicilia. In un mese d’agosto torrido e che non accenna a concedere tregue, l’avvicinamento al ferragosto non sembra essere tanto diverso.

Le previsioni per i prossimi giorni, infatti, continuano a parlare di un caldo costante: «In questa settimana - afferma Nikos Chiodetto, esperto tecnico meteorologo e media di 3Bmeteo - in Sicilia proseguiranno le giornate di alta pressione con temperature che continueranno a rimanere stabilmente alte».

Insomma l’ondata di grande caldo non sembra spostarsi, anzi. Prepariamoci quindi nuovamente ad un fine settimana rovente, soprattutto nelle zone dell’entroterra, dove le temperature potrebbero raggiungere ancora i 37-38 gradi, in compagnia dell’ormai ben nota alta pressione nord africana. Ma all’orizzonte si riesce a scorgere una sottile speranza. Infatti, nei giorni che potrebbero precedere il ferragosto, in Sicilia si potrebbe assistere a fenomeni temporaleschi, che potrebbero certamente portare in dote una boccata d’aria fresca e di conseguenza una pausa dalle infernali giornate fin qui vissute: «Intorno alla prossima settimana - prosegue l’esperto meteorologo Chiodetto -, nelle giornate tra il 9 e il 12 agosto, nelle zone interne della regione si potrebbero verificare temporali che porteranno sicuramente sollievo dopo le giornate di grande caldo».

Un sollievo che dovrebbe investire anche le zone costiere della Sicilia con «venti da nord-nordest che porteranno benefici alle temperature». Ancora però nulla è possibile dire e azzardare per le date del ferragosto: «Simao ancora troppo lontani - conclude Chiodetto - potrebbe anche succedere che dopo questi temporali torni il gran caldo. Fra qualche giorno potremo avere sicuramente un quadro più chiaro».

