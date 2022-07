Caldo in Sicilia, nel week end temperature fino a 45°: in arriva massa di sabbia dal Sahara

Il caldo non accenna a calare. Nei prossimi giorni, infatti, in Sicilia si toccheranno punte fino ai 45 gradi nell’entroterra: si aspetta, quindi, un fine settimana rovente a causa dell’alta pressione nord africana che sta raggiungendo le regioni del sud Italia.

Caronte, questo il nome che ormai siamo abituati a sentire ed associamo a queste ondate di calore, porta con sé alte temperature, un elevato tasso di umidità, pochi venti e, soprattutto, anche la sabbia dal deserto del Sahara.

La grossa massa di sabbia è già in viaggio verso la Sicilia, come rilevato dai satelliti, e, anzi, ha già lambito il trapanese e la zona del palermitano e, nei prossimi giorni, raggiungerà anche la Sicilia orientale, portando con se in dote afa e caldo torrido.

«Si prevedono giornate di fuoco - spiega Nikos Chiodetto, esperto meteorologo di 3bMeteo - nell’entroterra siciliano si toccheranno punte di caldo che supereranno i 40 gradi. Questa la situazione che investirà tutto il centro sud fino a mercoledì», quando poi le temperature, almeno nelle zone vicino al mare, dovrebbero leggermente calare.

I meteorologi prevedono un ritorno alla normalità dall’11 luglio, quando poi dovremmo assistere ad una rotazione dei venti da nord est che dovrebbero spingere l’alta pressione nord africana verso ovest, tornando a temperature più «fresche».

