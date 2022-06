Settimana caldissima in Sicilia, colpa dell'anticiclone africano: temperature sopra i 40 gradi

Settimana di caldo intenso in Sicilia, con temperature che supereranno i 40°. Colpa - secondo le previsioni di 3bMeteo - dell'anticiclone africano che si muove su tutta l'Italia e in particolare sull'Isola con una massa d'aria rovente che lo accompagna. Dunque non sarà solo la prima parte della settimana ad essere molto calda ma anche la seconda parte.

"In Sicilia - dicono gli esperti di 3bMeteo - la pressione in aumento determina condizioni più stabili e soleggiate da inizio settimana quando l'anticiclone africano porterà aria via via più calda ed un nuovo aumento delle temperature. Previste massime sopra i 40°C da giovedì".

Sabato, se i modelli confermeranno, all'estremo Sud dove si potrebbero vedere valori ragguardevoli, anche superiori ai 41/42°C in Sicilia. Nel giorno del solstizio d'estate (martedì 21 giugno) in alcune città italiane si batteranno i record di temperatura massima che resistevano fin dall'estate infuocata del 2003.

E oltre al caldo di giorno dovremo fare i conti pure con le notti tropicali. Queste si verificano quando la temperatura notturna non scende mai sotto i 20°C e le notti della prossima settimana in molte città italiane avranno proprio questa caratteristica.

