Torna il caldo, arriva l'anticiclone africano Scipione: in Sicilia si raggiungeranno i 40 gradi

Caldo estivo in arrivo in tutta Italia. Già stamattina un po' ovunque le temperature erano oltre la media stagionale e nelle prossime ore si registreranno picchi elevati per il periodo a causa dell’anticiclone africano Scipione.

Scipione, 40 gradi in Sicilia

Molto caldo è previsto in tutta Italia, con i valori massimi che potrebbero raggiungere i 37-39 gradi all’ombra in molte località. In Sicilia e in Sardegna, addirittura, nelle zone interne la temperatura raggiungerà i 40 gradi. Queste temperature saranno presenti per circa 5 giorni, dall'1 giugno fino almeno al 5. Il prossimo sarà dunque un week end estivo.

Perchè l'anticiclone si chiama Scipione

Publio Cornelio Scipione, politico e militare detto "Scipione l'Africano", si guadagnò il cognomen ex virtute di "Africano" a seguito della vittoriosa campagna in Africa, durante la quale sconfisse il generale cartaginese Annibale nella battaglia di Zama. L'anticiclone che si sta per abbattere sull'Italia, portando aria molto caldo di origine subtropicale africana, viene chiamato così, ispirato alla forza dell'esercito di Scipione sulle campagne africane.

Meteo 31 maggio

L'ultimo giorno di maggio è caratterizzato dal sole e dal gran caldo con temperature che in Sicilia raggiungeranno e supereranno i 30 gradi. La provincia dove verrà registrata una temperatura maggiore sarà Siracusa con circa 36 gradi.

© Riproduzione riservata