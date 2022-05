Weekend di maltempo in Sicilia, probabili anche temporali e forte vento

Sarà un weekend di nuvole e pioggia in Sicilia. Gli acquazzoni, che saranno concentrati inizialmente soprattutto al Centro-Nord, successivamente si estenderanno anche al Sud e in buona parte dell'Isola.

Responsabile di questa piccola ondata di maltempo sarà l'aria calda che arriverà dal Nord Africa e che, scontrandosi con aria fresca di origine polare marittima in discesa dall'Olanda, causerà piogge in tutta Italia ma anche forte vento soprattutto in Sicilia e Calabria. Un miglioramento è atteso solo da martedì.

Come spiegano gli esperti di 3B Meteo, già nel pomeriggio di venerdì 6 maggio, il tempo diventerà instabile su Agrigentino, Trapanese e Palermitano, in serata anche su Nisseno, Ennese, Messinese occidentale e settore interno della Piana di Catania. Sono probabili rovesci, non si escludono temporali. Le temperature inizieranno a calare.

Tempo instabile anche sabato, specialmente sui versanti ionici con temperature in ulteriore diminuzione. Anche la festa della mamma di domenica sarà all'insegna del maltempo in Sicilia. Nel litorale tirrenico e ionico cieli molto nuvolosi la mattina con deboli piogge, ma in serata sono attese schiarite. Sull'area dello Stretto cielo molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco. Il maltempo inizierà a lasciare la Sicilia solo all'inizio della prossima settimana.

