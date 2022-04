In Sicilia ancora bel tempo tutta la settimana ma pioggia in arrivo per il primo maggio

Il bel tempo di questi giorni dovrebbe accompagnare la Sicilia per tutta la settimana ma domenica primo maggio potrebbe essere caratterizzata da deboli piogge. Sono le previsioni di 3bMeteo secondo cui il sistema di alta pressione sull'Isola e le altre regioni del Sud "resta protagonista, determinando così cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a occidentali".

Ma se per tutta la settimana sono "da segnalare solo innocue velature in Sicilia nelle ore pomeridiane", temperature in aumento e nelle ore più calde della giornata si raggiungeranno i 22-23 gradi nel Trapanese, e sulla cosa orientale fra Messina, Catania e Siracusa.

Le cose potrebbero cambiare nel fine settimana, in particolare domenica. "L'alta pressione cede rapidamente - dicono da 3bMeteo -, favorendo la formazione di deboli piogge pomeridiane, in esaurimento serale ma con residua nuvolosità. Nello specifico, sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio. Sul litorale ionico e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. Sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio".

E se sul litorale potrebbe arrivare qualche acquazzone, le cose non cambieranno nelle zone interne della Sicilia con "cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera".

© Riproduzione riservata