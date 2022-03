Il meteo in Sicilia: un martedì mite, ma giovedì di nuovo caccia all'ombrello

Da 3BMeteo le previsioni del tempo per i prossimi tre giorni in Sicilia. Sarà un martedì tutto sommato tranquillo in Sicilia.

Gli esperti per la giornata di domani - 29 marzo - prevedono infatti tempo nel complesso bello, solo qualche velatura o qualche nuvoletta di passaggio, ma niente di particolare. Soffieranno sull'Isola anche i venti di Scirocco e quindi si prevedono temperature in aumento. In particolare, sarà una giornata mite quella di domani nel Palermitano, dove si arriverà a toccare anche i 20-22 gradi. Tempo buono comunque in tutta la Sicilia.

Ma non durerà a lungo. Gli esperti di 3BMeteo anticipano infatti che a partire da mercoledì 30 marzo il tempo tornerà ad essere molto variabile. «Mercoledì ancora ce la caveremo - dicono da 3BMeteo - ma già con un po' più di nuvole. Da giovedì riapriremo gli ombrelli».

© Riproduzione riservata