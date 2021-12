Nuvole senza pioggia in Sicilia e la temperatura è in aumento

Nuvolosità irregolare a tratti intensa su Calabria, Basilicata e Campania con locali piovaschi dal pomeriggio sulla Calabria tirrenica. Sereno o poco nuvoloso altrove, con nubi in temporaneo aumento dal pomeriggio e con qualche locale piovasco associato sulla Puglia meridionale. Temperature: minime in generale aumento specie Basilicata, Calabria e Sicilia. Massime in generale aumento. Venti da deboli a moderati settentrionali con i rinforzi maggiori sulle coste centro-meridionali adriatiche e sulla Calabria. Mari: mossi, localmente molto mosso il Tirreno centrale dal pomeriggio.

