Il meteo di oggi, domenica 12 dicembre: in Sicilia un lento miglioramento

Le previsioni del tempo di 3BMeteo per la giornata di oggi, domenica 12 dicembre 2021.

Ci attende una domenica ancora all'insegna della variabilità in Sicilia. Anche se si va verso un lento, graduale miglioramento, per oggi c’è ancora da tenere l'ombrello a portata di mano perché qualche piovasco o qualche acquazzone sarà ancora possibile, alternato anche a delle pause, con qualche parziale schiarita. Dunque, variabilità sarà la parola d'ordine, ma con qualche goccia di pioggia ancora.

Vento sostenuto, ancora forte maestrale in tutta la regione che tenderà a calmarsi a fine giornata, anche se la giornata di domani sarà pure a tratti ventosa. Per domani comunque è previsto in generale un netto miglioramento, bene o male il sole tornerà protagonista un po' ovunque.

© Riproduzione riservata