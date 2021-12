Meteo, per l'Immacolata una bella giornata in Sicilia ma domani torna la pioggia

Ecco le previsioni del tempo di 3BMeteo per la giornata di oggi, mercoledì 8 dicembre 2021.

Sarà una festa dell'Immacolata per fortuna all'insegna del bel tempo in Sicilia. Per oggi prevediamo infatti ampie zone di sereno in tutta la regione. Mentre in alcune zone del Nord Italia oggi addirittura nevicherà, in Sicilia le temperature potranno raggiungere anche i 16-18 gradi grazie a venti di libeccio che soffriranno piuttosto sostenuti.

Però, la stessa perturbazione che oggi attraversa il Nord Italia domani raggiungerà anche il centro sud e quindi domani è previsto un nuovo nuovo peggioramento del tempo in Sicilia, con temperature in diminuzione e soprattutto il ritorno di piogge abbastanza diffuse.

