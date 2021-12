Le previsioni del tempo per oggi, domenica 5 dicembre, a cura di 3BMeteo.

In questa giornata di domenica una nuova perturbazione raggiungerà la Sicilia. Dopo una mattinata discreta, dal pomeriggio nubi minacciose con piogge e rovesci sparsi in movimento da ovest verso est per fenomeni anche a sfondo temporalesco. Venti sostenuti dai quadranti occidentali, mari di nuovo mossi o molto mossi.

