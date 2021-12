Il meteo di oggi, giovedì 2 dicembre: in Sicilia giornata serena, temperature miti

Ecco le previsioni del tempo a cura di 3BMeteo per la giornata di oggi, giovedì 2 dicembre.

Buone notizie per la giornata odierna che nel complesso sarà bella in Sicilia. Infatti, ci saranno ampie zone di sereno in tutta la regione, solo qualche nuvoletta di passaggio. Le temperature molto miti, con le massime che arriveranno a toccare i 17-18 gradi, forse anche qualcosina in più, complice in parte il sole e in parte anche il vento di Libeccio, quindi vento da sud-ovest relativamente mite.

Ma attenzione a fine giornata: nuovo aumento della nuvolosità. Ci risiamo: domani è in transito una nuova perturbazione quindi domani giornata grigia con il ritorno di piogge localmente anche intense, non si escludono anche dei temporali. Domani si fa un passo indietro, se non due.

© Riproduzione riservata