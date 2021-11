Il meteo di oggi, primo dicembre: in Sicilia annuvolamenti irregolari alternati al sole

Le previsioni meteorologiche di 3BMeteo per la giornata di oggi, mercoledì primo dicembre.

Situazione per la giornata di mercoledì con correnti molto umide in quota, annuvolamenti irregolari alternati a momenti soleggiati e quindi ancora un po' di variabilità. La giornata nel complesso sarà abbastanza buona, bella quasi ovunque. Tra il Trapanese è il Palermitano non si esclude qualche sporadico localizzato piovasco, in questo contesto di variabilità. I venti saranno vivaci dai quadranti occidentali tra sud-ovest e ovest, temperature massime fino a 16-17 gradi in alcune località di mare.

