Il meteo di oggi, giovedì 25: in Sicilia tornano le piogge intense

Le previsioni del tempo di oggi, giovedì 25 novembre, a cura di 3BMeteo.

Nuovo intenso peggioramento del tempo in Sicilia. Stavolta coinvolge un po' tutta l'Italia. Forti perturbazioni in transito oggi sul nostro Paese e anche in Sicilia. Nubi in rapido aumento. Soprattutto, torneranno in giornata piogge anche di forte intensità.

3BMeteo non esclude anche dei temporali. Una situazione che torna ad essere piuttosto delicata. Il tutto accompagnato anche da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali. Soffieranno piuttosto sostenuti, Moto ondoso in aumento. Ma sono appunto le precipitazioni a preoccupare, perché localmente potrebbe essere davvero intense e insistenti. Il tempo migliora per fortuna a fine giornata e nei prossimi giorni, già domani. Torneremo a vedere delle schiarite. Un po' di variabilità sarà ancora presente domani, ma in un contesto decisamente più tranquillo. Oggi invece massima attenzione.

