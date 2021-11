Torna il maltempo su gran parte della Sicilia, allerta meteo: piogge fino a domenica

Torna il maltempo su gran parte della Sicilia. E per domani è stata diramata una nuova allerta. In particolare la Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alla mezzanotte di domani (giovedì 25 novembre).

Allerta meteo su tutta la Sicilia

Su tutta l'Isola è previsto un livello di allerta gialla per condizioni meteo avverse. Nell'avviso si legge che “dalle prime ore di domani, giovedì 25 novembre 2021, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento”.

Le previsioni meteo, torna la pioggia

E così, dopo una breve tregua, torna una "nuova e più intensa perturbazione prevista transitare tra giovedì e venerdì, con piogge diffuse e temporali anche forti" dicono i meteorologi di 3BMeteo. Previsti anche venti di scirocco. Le condizioni di instabilità andranno avanti anche nei giorni a seguire con un generale abbassamento delle temperature.

In arrivo dunque piogge e temporali sulla Sicilia che, stando sempre alle previsioni di 3BMeteo, potrebbero andare avanti fino a lunedì prossimo.

