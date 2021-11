Il meteo di oggi, mercoledì 24: rischio di temporali solo nella Sicilia orientale

Ecco le previsioni del tempo di oggi, mercoledì 24 novembre, a cura di 3BMeteo.

Situazione tutto sommato discreta oggi in gran parte della Sicilia, ma non proprio dappertutto: sui settori orientali, infatti, rischiamo anche oggi degli acquazzoni, forse anche qualche temporale, quindi precipitazioni che localmente magari durano poco, ma rischiano di essere piuttosto intense. E quindi c’è ancora molta instabilità, ma solo sui settori orientali della regione. Dalle altre parti invece oggi potremmo godere di ampie schiarite. Si tratta tuttavia solo di una breve tregua perché tra domani e dopodomani torneranno nuove perturbazioni, torneranno le piogge, anche piuttosto insistenti. Insomma, questo autunno continuerà a farsi sentire nei prossimi giorni. Tra l'altro per domani gli esperti di 3BMeteo prevedono anche un rinforzo dei venti, che si manterranno piuttosto sostenuti.

